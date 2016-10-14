В Железногорске мальчик едва не утонул в болоте по дороге из школы

В Железногорске полицейские спасли мальчика, провалившегося в трясину по дороге домой. Как рассказали в полиции Красноярского края, в дежурную часть обратилась за помощью 47-летняя женщина. Она сообщила, что ее сын провалился в болото у городского озера и не может сам выбраться. Возраст пострадавшего в полиции не уточнили.

На помощь школьнику немедленно выехал ближайший наряд полиции. Старший сержант полиции Андрей Коловоротный и старший сержант полиции Андрей Никифоров в течение 10 минут нашли ребенка в лесу и вытащили его из болота.

Оказалось, мальчик, идя домой, недалеко от городского озера свернул на малознакомую тропинку, чтобы сократить путь. Вскоре он заблудился в лесу и провалился в трясину. Теряя силы, ребенок позвонил матери и сообщил о случившемся. Жизнь и здоровье мальчика сейчас вне опасности.

Озеро в Железногорске рукотворное − 60 лет назад строители города расчистили заболоченную пойму реки Кантат и построили дамбу. Так в черте города образовался пруд длиной около 3,5 км и шириной 2 км. Это популярное у железногорцев место отдыха.