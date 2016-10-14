>
>
В Железногорске мальчик едва не утонул в болоте по дороге из школы
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

В Железногорске мальчик едва не утонул в болоте по дороге из школы

14 октября 18:10
16

В Железногорске полицейские спасли мальчика, провалившегося в трясину по дороге домой. Как рассказали в полиции Красноярского края, в дежурную часть обратилась за помощью 47-летняя женщина. Она сообщила, что ее сын провалился в болото у городского озера и не может сам выбраться. Возраст пострадавшего в полиции не уточнили.

На помощь школьнику немедленно выехал ближайший наряд полиции. Старший сержант полиции Андрей Коловоротный и старший сержант полиции Андрей Никифоров в течение 10 минут нашли ребенка в лесу и вытащили его из болота.

Оказалось, мальчик, идя домой, недалеко от городского озера свернул на малознакомую тропинку, чтобы сократить путь. Вскоре он заблудился в лесу и провалился в трясину. Теряя силы, ребенок позвонил матери и сообщил о случившемся. Жизнь и здоровье мальчика сейчас вне опасности.

Озеро в Железногорске рукотворное − 60 лет назад строители города расчистили заболоченную пойму реки Кантат и построили дамбу. Так в черте города образовался пруд длиной около 3,5 км и шириной 2 км. Это популярное у железногорцев место отдыха.

Так выглядит городское озеро Железногорска со спутника
Городское озеро в Железногорске
Источник fotki.yandex.ru/users/maltsevalexx
Городское озеро в Железногорске летом
Источник fotki.yandex.ru/users/ma17b8
Старший сержант полиции Андрей Коловоротный и старший сержант полиции Андрей Никифоров, вытащившие школьника из болота. Служебную машину после поездки по лесу успели привести в порядок.
Фото ГУ МВД Красноярского края

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать