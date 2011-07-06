В Канске работник автомастерской утопил Mercedes клиента в болоте

Жителю Канска грозит до 5 лет лишения свободы за утопленный автомобиль клиента автомастерской, сообщили 6 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В начале недели жители Канска обнаружили в болоте за частным сектором автомобиль Mercedes. Полицейские установили владельца иномарки, который был уверен — его машина находится в сервисном центре на ремонте. Как оказалось, ее утопил один из работников автомастерской, который решил прокатиться по ночному городу.

После происшествия 38-летний мужчина скрывался: не вышел на работу, не появлялся дома. Полицейским потребовалось четыре дня на его поиск. За «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» мужчина может провести в местах лишения свободы до 5 лет.