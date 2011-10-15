Красноярцы 150 раз сообщили о пьяных водителях: ГИБДД подвела первые итоги работы «Синей линии»

Более чем за месяц работы «Синей линии» — телефонного канала для сообщений о пьяных водителях на дорогах Красноярска — в ГИБДД поступило около 150 звонков. Телефон (391) 263-10-19 начал работать 1 сентября и уже на следующий день в полиции сообщили о первом задержании пьяного водителя после такого звонка.

К середине октября по телефонным звонкам на «горячую линию» ГИБДД удалось задержать 27 водителей. 15 из них были в состоянии алкогольного опьянения, один водитель — в наркотическом, двое ездили без прав, а еще четверо отказались от прохождения освидетельствования .

«Стоит заметить, что 5 водителей были задержаны за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Им грозит уголовная ответственность. Всего за 9 месяцев в Красноярском крае по вине нетрезвых водителей произошло 475 ДТП, в которых 93 человека погибли, 667 человек получили травмы. Каждое третье ДТП в регионе происходило с участием пьяного водителя. Только с начала года автоинспекторами составлено более 15 тысяч административных материалов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Благодаря поддержке общественных движений и формирований, в нашем регионе удалось добиться снижения ДТП по вине водителей в состоянии опьянения», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю.