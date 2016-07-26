Из-за неосторожности при курении в Красноярске погибли два человека (видео)

Два человека погибли в субботнем пожаре в Свердловском районе краевого центра. Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар начался в субботу, 14 октября, около 22:25 на третьем этаже дома № 61 на ул. Свердловской. Пожарным потребовалось около 4 минут на то, чтобы добраться до места. К этому времени огонь уже вырывался из окна квартиры.

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В подъезде было сильное задымление, поэтому сначала огнеборцы эвакуировали всех жильцов — 40 человек, пять из которых — дети. По данным очевидцев, двух жильцов загоревшейся квартиры спасти не удалось.

Огонь потушили за 40 минут на площади в 20 кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.