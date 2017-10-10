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Прощание с «Бдительным»

Прощание с «Бдительным»

Интернет-газета Newslab.ru
10.10.2017
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«Бдительный» — это не переделка какого-то катера под пожарный, а специально разработанная модель «Проект 353». Предназначен он для работы в портах, для доставки пожарных к месту происшествий, а также тушения пожаров — подачи воды или пены прямо с катера с забором ее из реки, либо подача воды на берег по рукавным линиям. Длина катера 25,1 метр, ширина 4,3 метра, водоизмещение 68 тонн. На борту 5 мест для экипажа.

Какой красавчик!
Стоит «Бдительный» на этом стареньком причале
Дежурят пожарные так же, как и в обычных пожарных частях — сутки через трое в стареньком плавучем домике. Несколько комнат, место для ремонта и целый катер в придачу.
«Бдительный» был построен в далеком 1959 году в Петрозаводске.
Выпуск этой серии был начат в 1957 году, когда были выпущены «Смелый» и «Тревога». Первый работает в Самаре, в МЧС, а второй — в Рыбинске у Московского речного пароходства.
Всего в СССР было 18 таких судов, а сейчас на плаву, по некоторым данным, в России остались только 4 — «Смелый», «Стерегущий», «Бдительный» и «Боевой-318», плюс еще два в МЧС Украины.
На катере установлены три лафетных ствола, которые позволяют тушить пожары на суше и на воде — один расположен на носу, второй на корме, а третий наверху рубки, в окружении прожекторов. За дверями позади лафета — запас рукавов и прочего необходимого имущества.

Красноярские спасатели весной проверяли готовность «Бдительного» — он отработал на «отлично». Длина струи достигала 100 метров, а за секунду насосы с помощью мощных моторов перекачивали до 110 литров воды. Отрабатывалась ситуация, когда пожар тушили с воды, а также подавали воду в пожарную машину.

Рубка управления вмещает капитана, который один управляет всем судном. Знакомьтесь, это Андрей, он тут главный!
Все старое, но работает исправно.
Из рубки можно наблюдать за всей «жизнью» этого небольшого судна.
Позади рубки помещения, где остальная команда может укрыться от ветра и воды и переодеться.
Какой корабль обойдется без рынды?
Внизу, под лафетом, место для присоединения еще четырех рукавов (не шлангов). Если подключить, вода одновременно будет подаваться, например, на горящую баржу, как с берега, так и с пожарного катера. Так тушили горевшее в мае на набережной судно «Виктория»
С помощью «Бдительного» пожарные на берегу могут спокойно работать и не бояться того, что вода закончится.
До свидания, «Бдительный» ...

Летом «Бдительный» стоял в ДОКе, на стареньком причале в районе строящейся «Платинум Арены», но недавно его отправили на ремонт. Кстати, как стало известно, к Универсиаде-2019 Красноярску должны выделить новый пожарный катер.

Анна Кравченко, интернет-газета Newslab.ru

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