Прощание с «Бдительным»

Мало кто знает, но в Красноярске есть настоящий пожарный катер. «Бдительный» построен в 1959 году, в своё время отходил немало, а в последнее время всё чаще стоял на приколе. Нам удалось выпросить экскурсию на него и познакомиться со «старичком» и его экипажем. А заодно — и попрощаться.

«Бдительный» — это не переделка какого-то катера под пожарный, а специально разработанная модель «Проект 353». Предназначен он для работы в портах, для доставки пожарных к месту происшествий, а также тушения пожаров — подачи воды или пены прямо с катера с забором ее из реки, либо подача воды на берег по рукавным линиям. Длина катера 25,1 метр, ширина 4,3 метра, водоизмещение 68 тонн. На борту 5 мест для экипажа.

Красноярские спасатели весной проверяли готовность «Бдительного» — он отработал на «отлично». Длина струи достигала 100 метров, а за секунду насосы с помощью мощных моторов перекачивали до 110 литров воды. Отрабатывалась ситуация, когда пожар тушили с воды, а также подавали воду в пожарную машину.

Летом «Бдительный» стоял в ДОКе, на стареньком причале в районе строящейся «Платинум Арены», но недавно его отправили на ремонт. Кстати, как стало известно, к Универсиаде-2019 Красноярску должны выделить новый пожарный катер.

Анна Кравченко, интернет-газета Newslab.ru