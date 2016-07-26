Молодых пироманов поймали при очередном поджоге дома в Железногорске

Сотрудники ДПС по горячим следам задержали двух жителей Железногорска, которых подозревают в серии поджогов садовых домиков. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, злоумышленниками оказались парни 19 и 25 лет, которые ранее уже были судимы.

Накануне в полицию обратилась 68-летняя местная жительница и сообщила, что ночью неизвестные подожгли ее садовый дом. Материальный ущерб пенсионерка оценила в 400 тысяч рублей. Когда полицейские приехали на место пожара, в это же время на другой улице в этом же садовом некоммерческом товариществе загорелся еще один дом.

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Дорожные полицейские направились патрулировать территорию и через некоторое время на одном из дачных участков заметили двух парней, один из которых пытался поджечь очередной дом. Стражи порядка задержали молодых людей. Как пояснили Newslab.ru в полиции, злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения. Фактов краж имущества из домов, которые они поджигали, не зарегистрировано.

В настоящий момент установлена причастность младшего из задержанных к поджогам 4 садовых домов. По фактам умышленного уничтожения имущества путем поджога возбуждено уголовное дело. Поджигателям грозит до 5 лет лишения свободы.