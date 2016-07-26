Читатели Newslab назвали группу риска заражения ВИЧ

Читателям интернет-газеты Newslab предложили стать участниками опроса и определить, кто чаще всего заражается ВИЧ-инфекцией. Среди вариантов фигурировали подростки, мужчины или женщины в возрасте от 30 до 45 лет, молодежь, женщины от 45 лет и старше, мужчины от 50 лет и старше. Голосование проходило с 9 по 16 октября на главной странице сайта.

По результатам опроса, молодежь от 24 до 30 лет чаще всего заражается ВИЧ — с этим утверждением согласны более половины читателей (51,4 %). Однако мнение большинства расходится с официальной статистикой — по данным Краевого центра СПИД, чаще всего ВИЧ-инфекцией заражаются мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. С последним утверждением согласны только 16,6 % читателей.

«Реже всего носителями ВИЧ становятся подростки. Это связано с тем, что они лучше информированы в вопросах распространения инфекции и практикуют безопасное поведение», — уточнили специалисты Краевого центра СПИД.

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Отметим, на начало 2017 года общее число случаев ВИЧ-инфекции среди граждан России достигло 1 114 815 человек. Показатель зараженности населения страны ВИЧ-инфекцией в 2017 году составил 795,3 зараженных на 100 тыс. человек. Согласно статистике, 30 % от общего числа ВИЧ-инфицированных россиян не догадываются о том, что у них есть это заболевание.

Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно узнать на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа.