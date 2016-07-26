Главным федеральным инспектором по Красноярскому краю стал ФСБшник

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе назначил главных федеральных инспекторов по Красноярскому краю и республике Хакасия. Соответствующие распоряжение полпред подписал еще 13 октября, но информация о назначении появилась только сегодня.

Главным федеральным инспектором по Красноярскому краю назначен 55-летний генерал-лейтенант запаса ФСБ России Сергей Блинов. Он родился в городе Семипалатинске Казахской ССР. В 1985-1989 годы работал инженером-конструктором радиотехнического завода в Красноярске. С сентября 1989 года по октябрь 2017 года Блинов служил в органах КГБ СССР — ФСБ России.

Бывшего главного федерального инспектора по Красноярскому краю 49-летнего Николая Холодова переназначили на ту же должность в республику Хакасия.

Главный федеральный инспектор осуществляет контроль за исполнением указов, распоряжений и иных решений президента России.