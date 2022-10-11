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Два известных красноярских политика вошли в топ кадровой элиты страны
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Два известных красноярских политика вошли в топ кадровой элиты страны

11 октября 16:00
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Известные красноярские политики и чиновники вошли в список «Кадровый резерв 2.0», составленный фондом «Петербургская политика». Как поясняют авторы списка, к 2017 году в России назрела необходимость омоложения корпуса управленцев. В связи с этим был составлен список политиков и чиновников 70-х и 80-х годов рождения, которые смогли бы занять ключевые позиции в российской власти.

В перечень кандидатов, потенциально способных занять руководящие позиции в стране, вошли два заместителя губернатора Красноярского края: и. о. руководителя администрации губернатора края Сергей Пономаренко и и. о. председателя правительства края Виктор Томенко.

До того, как занять пост в краевой администрации, 46-летний Виктор Томенко с 2002 года занимал руководящие должности в ОАО «ГМК «Норильский никель», вице-премьером стал в 2010 году. Сергею Пономаренко 42 года, свою карьеру политика он начал в администрации Красноярска в 1997 года, с 2002 года по настоящее время трудится в администрации края на разных должностях.

Сергей Пономаренко, и. о. руководителя администрации губернатора, член партии «Единая Россия». Женат, воспитывает дочь.
Виктор Томенко, и.о. председателя правительства Красноярского края. Награжден почетной грамотой Министерства экономики РФ за большой личный вклад в развитие металлургии.

В настоящее время оба политика пребывают в статусе «исполняющий обязанности», так как 1 октября 2017 года врио губернатора края губернатора Александр Усс досрочно отправил их в формальную отставку.

Кроме того, в список «Кадровый резерв 2.0» вошли бывшие красноярские чиновники, которые в настоящее время занимают высокие посты в министерствах и ведомствах РФ:
— 45-летний Андрей Клишас, уроженец Екатеринбурга, сенатор от Красноярского края;
— 46-летний Александр Новак, экс-председатель правительства края, министр энергетики РФ;
— 41-летний Михаил Котюков, бывший министр финансов края, руководитель Федерального агентства научных организаций;
— 41-летняя Ольга Рухуллаева, бывший министр инвестиций и инноваций Красноярского края, замминистра по делам Кавказа;
— 37-летний Михаил Развожаев, бывший замруководителя администрации губернатора Красноярского края, замминистра по делам Кавказа;
− 43-летний Михаил Черников, экс-глава управления ГИБДД края, начальник ГУ МВД по Хабаровскому краю.
− 44-летний Алексей Текслер, экс-глава администрации Норилька, замминистра энергетики РФ.
− 43-летняя Наталья Антипина, бывшая чиновница мэрии Красноярска, руководитель Росреестра;
— 42-летний Андрей Иванов, бывший советник губернатора, замминистра финансов РФ;
— 37-летний Виталий Королев, замруководителя ФАС;
— 47-летний Андрей Воробьев, уроженец Красноярска, губернатор Московской области.

Томенко Виктор Петрович
Томенко Виктор Петрович
И.о. председателя правительства Красноярского края
Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края
Клишас Андрей Александрович
Клишас Андрей Александрович
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ— представителем от правительства Красноярского края в Совете Федерации Федерального Собрания РФ
Новак Александр Валентинович
Новак Александр Валентинович
Министр энергетики Российской Федерации. Бывший премьер-министр Красноярского края
Котюков Михаил Михайлович
Котюков Михаил Михайлович
Руководитель Федерального агентства научных организаций
Рухуллаева Ольга Владимировна
Рухуллаева Ольга Владимировна
Экс-министр инвестиций и инноваций Красноярского края
Черников Михаил Юрьевич
Черников Михаил Юрьевич
Начальник ГУ МВД по Хабаровскому краю РФ
Текслер Алексей Леонидович
Текслер Алексей Леонидович
Первый заместитель Министра энергетики РФ
Иванов Андрей Юрьевич
Иванов Андрей Юрьевич
Заместитель Министра финансов Российской Федерации.
Воробьев Андрей Юрьевич
Воробьев Андрей Юрьевич
Исполняющий обязанности губернатора Московской области

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