Два известных красноярских политика вошли в топ кадровой элиты страны

Известные красноярские политики и чиновники вошли в список «Кадровый резерв 2.0», составленный фондом «Петербургская политика». Как поясняют авторы списка, к 2017 году в России назрела необходимость омоложения корпуса управленцев. В связи с этим был составлен список политиков и чиновников 70-х и 80-х годов рождения, которые смогли бы занять ключевые позиции в российской власти.

В перечень кандидатов, потенциально способных занять руководящие позиции в стране, вошли два заместителя губернатора Красноярского края: и. о. руководителя администрации губернатора края Сергей Пономаренко и и. о. председателя правительства края Виктор Томенко.

До того, как занять пост в краевой администрации, 46-летний Виктор Томенко с 2002 года занимал руководящие должности в ОАО «ГМК «Норильский никель», вице-премьером стал в 2010 году. Сергею Пономаренко 42 года, свою карьеру политика он начал в администрации Красноярска в 1997 года, с 2002 года по настоящее время трудится в администрации края на разных должностях.

В настоящее время оба политика пребывают в статусе «исполняющий обязанности», так как 1 октября 2017 года врио губернатора края губернатора Александр Усс досрочно отправил их в формальную отставку.

Кроме того, в список «Кадровый резерв 2.0» вошли бывшие красноярские чиновники, которые в настоящее время занимают высокие посты в министерствах и ведомствах РФ:

— 45-летний Андрей Клишас, уроженец Екатеринбурга, сенатор от Красноярского края;

— 46-летний Александр Новак, экс-председатель правительства края, министр энергетики РФ;

— 41-летний Михаил Котюков, бывший министр финансов края, руководитель Федерального агентства научных организаций;

— 41-летняя Ольга Рухуллаева, бывший министр инвестиций и инноваций Красноярского края, замминистра по делам Кавказа;

— 37-летний Михаил Развожаев, бывший замруководителя администрации губернатора Красноярского края, замминистра по делам Кавказа;

− 43-летний Михаил Черников, экс-глава управления ГИБДД края, начальник ГУ МВД по Хабаровскому краю.

− 44-летний Алексей Текслер, экс-глава администрации Норилька, замминистра энергетики РФ.

− 43-летняя Наталья Антипина, бывшая чиновница мэрии Красноярска, руководитель Росреестра;

— 42-летний Андрей Иванов, бывший советник губернатора, замминистра финансов РФ;

— 37-летний Виталий Королев, замруководителя ФАС;

— 47-летний Андрей Воробьев, уроженец Красноярска, губернатор Московской области.



Клишас Андрей Александрович Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ— представителем от правительства Красноярского края в Совете Федерации Федерального Собрания РФ