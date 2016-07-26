Слабослышащие красноярцы готовятся к поступлению в первый класс

В академии хорошего слуха юных красноярцев готовят к поступлению в первые классы, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

С каждым годом в Красноярске становится всё больше детей, перенёсших операцию по вживлению кохлеарного импланта — устройства, позволяющего восстановить функцию слуха и, как следствие, речи. Проведение операции — только первый шаг на пути к «обычной» жизни. После вживления импланта детям требуется комплексная продолжительная помощь по развитию слухоречевого восприятия и понимания речи.

Помощь по адаптации детей к обычной жизни оказывают в муниципальном центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 5 «Сознание» (ул. Новая Заря, 5). На базе учреждения работает «Академия хорошего слуха и речи». В будущем «выпускники» академии смогут свободно влиться в общество. Чтобы это произошло, готовить ребёнка нужно с раннего возраста. В среднем период адаптации длится от пяти до восьми лет.

Ещё год назад на занятия в центр приходило 2-3 человека. Сейчас количество учеников возросло до 16. В академии все дети занимаются абсолютно бесплатно. С юными красноярцами и их родителями работают дефектологи, логопеды, психологи. Ребятишек в возрасте от 2 до 9 лет учат слышать и различать звуки окружающего мира и речи, правильно говорить. Примечательно, что двое детей учатся во втором классе обычной красноярской школы, а ещё трое пойдут в первый класс в следующем учебном году.

«Учреждения могут обучать детей слабослышащих и слабовидящих, с проблемами опорно-двигательного аппарата, ребятишек с задержкой психологического развития, умственной отсталостью, серьёзными логопедическими проблемами. С каждым годом количество особых учеников увеличивается. Если в 2011 году в учреждениях получали образование 560 детей, то в этом учебном году их количество стало более 2 тысяч. Количество первоклассников с повышенными потребностями увеличилось практически в 2 раза, с 242 учеников до 400», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Увеличение количества детей во многом связано с тем, что в общеобразовательных учреждениях города в полном объёме или частично созданы условия для обучения детей с повышенными потребностями. В школах № 22 и 147 функционируют специализированные классы для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. В общеобразовательных учреждениях № 55, 76, 129 и 147 работают ресурсные классы для детей аутистов, в новом учебном году при поддержке фонда «Живое дыхание» аналогичные классы открылись в школах № 8, 84, 97, 121.

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Школы оснащаются пандусами, сенсорными комнатами, приобретается специализированная мебель, видеоувеличители, вестибулярные тренажёры, создаются логопедические пункты, залы ЛФК и многое другое. В учреждениях, готовых принять детей-колясочников, оборудованы пандусы, расширены дверные проёмы, приобретена специальная мебель и оборудованы зоны отдыха. В ресурсных классах установлены парты с перегородками и индивидуальным освещением, что позволяет ребёнку учиться в своем «личном кабинете», оборудованы уголки сенсорной разгрузки.