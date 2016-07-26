Знаменитая скалолазка пожаловалась на избиение в красноярском ночном клубе (видео)

Чемпионка мира по скалолазанию Татьяна Руйга сломала копчик после конфликта с охранником в ночном клубе Красноярска. Информацию об этом спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

В воскресенье, 15 октября, Татьяна Руйга написала, что около The MODS bar на нее напал охранник. «Подумаешь, вышла не через те ворота. Надо швырнуть о землю, как заядлого преступника и пинать ногами?», — объяснила женщина. На следующий день она выложила на странице видео с камеры наблюдения, где видно, что охранник пытается преградить ей путь, а затем роняет на землю. Результатом происшествия стал перелом копчика со смещением.

«Адские боли до полугода, с последующей операцией по удалению кончика. Полный покой с обезболивающими средствами. Сидеть нельзя. Лежать или стоять. Любые движения через преодоления жуткой боли и прострелов в области позвоночника. Даже свою трёхмесячную дочь не могу взять без помощи кого-либо», — пожаловалась спортсменка.



Представители The MODS bar почти сразу опубликовали полную версию видео, где видно, что чемпионку никто не бил. По их словам Татьяна Руйга сама спровоцировала конфликт — начала ругаться на охранника и не реагировала на его предупреждения. На видео видно, что женщина упала, а затем решила привлечь побольше внимания к происшествию.



«Сотрудник заведения с извинениями поднимает Татьяну, она отходит на пару шагов, но возвращается, нагло толкнув девушку, заходящую в заведение в этот момент. То, что эта девушка могла упасть, Татьяну не беспокоит. Татьяна просто ложится на входе и лежит длительное время, крича и максимально привлекая внимание к своей персоне, при этом поливая матом всех вокруг, даже тех, кто пытается ей помочь встать», — рассказали представители заведения.

Они пожелали женщине скорейшего выздоровления и предложили любую необходимую помощь.

Обновлено в 12:55: Администрация бара удалила видео из своего Инстаграма, не желая продолжения конфликта.

В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» выясняют, обращалась ли Татьяна Руйга в полицию.

Напомним, Татьяна Руйга — дочь заслуженного тренера России по скалолазанию Рудольфа Руйги. Она занимается скалолазанием с 13 лет, в 1995 году получила звание мастера спорта международного класса и трижды становилась чемпионкой мира. В 2012 году стала послом Всемирной Универсиады в Красноярске. Руйга — многодетная мать, 20 июня 2017 года она родила четвертого ребенка.

