В Красноярском крае все больше наркодельцов попадают за решетку (видео)

В Красноярском крае увеличилось количество уголовных дел, связанных с распространением наркотических веществ.

В конце сентября 2017 года суд назначил 14,5 лет тюрьмы красноярцу, который организовал сеть распространения синтетических наркотиков по всей стране. Мужчина создал преступное сообщество, в котором в разное время состояли 9 человек. Меньше чем за 3 года они совершили 18 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в том числе их контрабанду.

Также перед судом предстанет другая группировка из 10 красноярцев, которая изготавливала и распространяла смертельно опасные курительные смеси. При задержании у них изъяли более 8 кг готовых наркотиков. Организатору банды грозит до 20 лет тюрьмы, остальным членам преступной группировки — до 8 лет лишения свободы.

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Распространявших наркотики приятелей из Канска Красноярского края суд приговорил к строгому наказанию. Молодая женщина и ее знакомый не в первый раз попались на незаконном распространении наркотиков. Женщине суд назначил 16 лет тюрьмы, а её приятелю — 17 лет.

Напомним, за незаконное распространение наркотических веществ предусмотрено наказание по статье 228 УК РФ: штраф или лишение свободы.