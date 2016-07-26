Красноярские компании смогут снять наличные и оплатить штрафы с помощью смартфона

Компании смогут оплачивать парковку и штрафы, делать интернет-покупки, переводить деньги на банковские карты и совершать прочие операции со счета мобильного телефона. Соответствующую услугу предлагают российские сотовые операторы.

Как отмечают операторы, раньше B2B-абонентам приходилось тратить время на поиск магазинов и терминалов, стоять в очередях и выпускать дополнительные карты. Теперь для этого существуют специальные сервисы.

Так, к примеру, Tele2 предлагает пользователям сервис «Платежи и переводы». Оплатить услуги можно через сайт, SMS, USSD-команды или сайт организатора сервиса (например, «Госуслуги» при оплате штрафов). С помощью сервиса можно также перевести деньги на мобильный телефон или банковскую карту, пополнить транспортную карту и сделать покупки в Google Play.

Кроме того, новый уровень отношений между B2B-абонентами и сотовыми операторами позволяет компаниям быстро снимать наличные со своего мобильного счета в банкомате без банковской карты. Для этого достаточно ввести PIN, который клиент получит в SMS по USSD-запросу.

По мнению операторов связи, инновационные сервисы на стыке телекома и других отраслей должны быть доступны не только частным абонентам, но корпоративным клиентам.