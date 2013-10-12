Красноярцам ускорили мобильный интернет

В крупных городах Красноярского края еще в 2016 году назрела необходимость ускорить мобильный интернет. К такому выводу пришли операторы связи. Некоторые из них уже приступили к реализации проектов по увеличению емкости сети.

Потребность в более стабильном и быстром мобильном интернете наблюдается как минимум в 29 населенных пунктах Красноярского края. В их числе — Красноярск, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, Дивногорск, Железногорск, Березовка, Богучаны. По данным оператора сотовой связи Tele2, пользователям не хватает скорости из-за роста уровня потребления мобильного интернета. В результате компанией было приято решение об установке на базовых станциях дополнительного оборудования, которое теперь обеспечивает стабильно высокую пропускную способность в сети третьего поколения.

Оптимальным решением для повышения емкости сети 3Gстало увеличение количества передатчиков на самых загруженных базовых станциях. Это позволило не строить новые вышки и не увеличивать мощность действующих станций связи. Технические специалисты увеличили вдвое количество передатчиков и антенн. Вместо одного передатчика устанавливали два, сужая сектор обслуживания со 120-ти градусов до 60-ти. В результате снизилась нагрузка на каждый из передатчиков.

На таких объектах — а их в регионе более ста — средняя скорость загрузки данных на пользователя с января 2016 года по август 2017 года увеличилась почти вдвое. В среднем по региону скорость мобильного интернета выросла на 35%. За тот же период среднесуточный трафик вырос в три раза. Скорость мобильного интернета росла даже в условиях увеличения нагрузки на сеть.

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«Я считаю, мы „выжали“ максимум из технологии 3G в Красноярском крае. Сейчас мы сконцентрировались на запуске сетей 4G в регионе. В некоторых населенных пунктах 4Gуже запущен. В самом Красноярске мы еще продолжаем строительство сети, чтобы обеспечить хорошее покрытие и действительно высокие скорости. Отмечу, что мы отказались от привычного для рынка подхода к строительству, когда доступ к новой технологии клиентам предоставлялся только после достижения определенного уровня покрытия. Мы сразу выводим в эфир новые базовые станции LTE. Это позволяет нам анализировать поведение наших клиентов и гибко планировать дальнейшее развитие сети», — прокомментировал Егор Шиянов, технический директор красноярского филиала Tele2.