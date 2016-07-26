На развитие связи в Красноярском крае потратят 209 млн рублей

В ближайшие три года в отдаленных населенных пунктах Красноярского края займутся развитием связи. В региональном правительстве утвердили программу «Развитие информационного общества» на 2018-2020 годы.
На ее реализацию предусмотрено 209,1 млн рублей из краевого бюджета.
На эти средства услугами сотовой связи или доступом к интернету обеспечат 101 населенный пункт в 37 районах края. Из краевого бюджета субсидии направят в муниципалитеты, которые, в свою очередь, создадут условия для организации услуг связи в малочисленных и отдаленных населенных пунктах.
«Запуск данного проекта — это ещё один шаг на пути к устранению цифрового неравенства, — рассказал заместитель руководителя агентства информатизации и связи Николай Распопин. — Мероприятие позволит обеспечить отдаленные территории края условиями для использования современных средств связи. Получение государственных услуг в электронной форме, использование различных цифровых сервисов, дистанционное обучение и общение — всё это станет доступнее для жителей населённых пунктов, вошедших в программу».