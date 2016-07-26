На развитие связи в Красноярском крае потратят 209 млн рублей

В ближайшие три года в отдаленных населенных пунктах Красноярского края займутся развитием связи. В региональном правительстве утвердили программу «Развитие информационного общества» на 2018-2020 годы.

На ее реализацию предусмотрено 209,1 млн рублей из краевого бюджета.

На эти средства услугами сотовой связи или доступом к интернету обеспечат 101 населенный пункт в 37 районах края. Из краевого бюджета субсидии направят в муниципалитеты, которые, в свою очередь, создадут условия для организации услуг связи в малочисленных и отдаленных населенных пунктах.