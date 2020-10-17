Обманувший друзей красноярец может сесть в тюрьму на 10 лет

В Красноярске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве. Он обманом получил и потратил около 18 млн рублей.

Как рассказали в полиции, 52-летний мужчина брал у своих знакомых деньги под различными предлогами: обещал помощь в приобретении земельного участка или предлагал открыть совместный бизнес в сфере грузоперевозок. Однако в установленные сроки красноярец свои обещания не выполнил, перестал отвечать на телефонные звонки и сменил место жительства.

Оказалось, что полученные деньги злоумышленник потратил на личные нужды. Пострадавшими от его действий признали 8 человек.

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Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В настоящее время он находится под стражей, также на его имущество наложили арест. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 159 «Мошенничество» УК РФ, его передали в суд. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.