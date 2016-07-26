Самарский мошенник-заключенный снова обманул красноярцев

Полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении мошенника из Самары, который обманывал красноярцев по телефону. 33-летний заключенный самарской тюрьмы звонил на случайные номера красноярцев и представлялся работником силовых ведомств. Мужчина сообщал, что их родственники совершили противоправные действия, но за денежное вознаграждение можно избежать наказания. Красноярцы, желая помочь своим близким, через курьера передавали злоумышленнику от 20 до 80 тысяч рублей.

Красноярские полицейские отправились в Самару, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Как рассказали в полиции Newslab.ru, за два месяца заключенный успел обмануть четверых жителей Красноярска. Всего пострадавшие передали злоумышленнику около 200 тысяч рублей.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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Заключенного из самарской колонии этапировали в Красноярск и в настоящее время ждет суда.

Это не первый случай, когда жители Красноярского края становятся жертвами телефонный мошенников. В 2014 году один из заключенных самарской колонии аналогичным образом обманул 16 жителей Дивногорска.