Международные и российские эксперты оценивают подготовку Красноярска к Зимней универсиаде-2019

В Красноярске работает делегация международной федерации студенческого спорта (FISU) и представители национальных спортивных федераций РФ. В течение недели международные и российские эксперты проверят готовность спортивных объектов к Студенческим играм, утвердят спортивную программу соревнований, план тестовых мероприятий и перечень необходимого оборудования на объектах.

Мнением о готовности спортивных объектов к Зимней универсиаде-2019 сегодня поделились представители федераций по разным видом спорта.

По словам председателя технического комитета Союза конькобежцев России Сергея Бойцова, ледовая «Арена.Север» на сегодняшний день не вызывает никаких вопросов в части ее подготовки к играм. Он также подчеркнул, что Зимняя универсиада-2019 в целом серьезно повлияет на дальнейшее развитие шорт-трека в России.

«Я думаю, что Студенческие игры положительно скажутся на популяризации конькобежного спорта в СФО, а особенно в Красноярском крае. Уже сейчас в Красноярске запланировано открытие при детско-юношеской спортивной школе отделения по шорт-треку. В целом это положительно скажется на развитии и популяризации конькобежного спорта», — рассказал Сергей Бойцов.

Впервые в программу Студенческих игр включен хоккей с мячом. О том, как это повлияет на развитие спорта и что даст проведение турнира по хоккею с мячом в рамках Зимней универсиады-2019 красноярскому и российскому спорту, рассказал директор по вопросам регионального развития федерации хоккея с мячом России Виктор Тучин: «Я считаю, что хоккей с мячом в Красноярске развивается, а Студенческие игры станут дополнительным подспорьем для развития всего детско-юношеского, студенческого и профессионального хоккея с мячом. Это будет дополнительный этап для того, чтобы хоккей с мячом стал наиболее популярным видом спорта на территории края и всей России».

Одним из объектов красноярских Студенческих игр станет кластер «Сопка». Зимой 2019 года там пройдут соревнования по фристайлу. Как отметил президент федерации фристайла России Алексей Курашов, этот комплекс станет единственным полноценным фристайл-центром в стране.

«Мы неоднократно бывали в Красноярске и продолжаем на постоянной основе инспектировать объекты Зимней универсиады-2019. Я считаю, что это будет единственный в России полноценный фристайл-центр, который включит в себя все трассы фристайла: акробатика, могул, слоуп-стайл, хафпайп, ски-кросс. Это не только большой задел на проведение Зимней универсиады-2019, но это еще и большой задел на будущее для подготовки спортивного резерва, для проведения международных соревнований, вплоть до уровня Кубка мира по отдельным дисциплинам. Я считаю, что оргкомитет Зимней универсиады-2019 и министерство спорта Красноярского края занимает активную позицию, действительно очень много делает для того, чтобы все объекты были построены. После Студенческих игр российский спорт будет иметь постоянную возможность тренироваться в Красноярском крае».

В программу Студенческих игр 2019 года включен керлинг. Соревнования по этому виду спорта пройдут во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Сейчас он находится на реконструкции.

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«Мы ждем этого прекрасного мероприятия 2019 года, мы уже посетили в рамках нашего визита арену. Исторически так сложилось, что у нас очень хорошо выступают российские команды, у нас есть все основания, что 2019 году российская сборная выступит достойно. Мы совсем недавно пересмотрели отбор на Зимнюю универсиаду-2019, поэтому у красноярцев есть все шансы, чтобы войти в сборную страны на Студенческие игры. Что касается наследия, то после Зимней универсиады-2019 мы ожидаем, что интерес к керлингу повысится. Мы очень хотим, чтобы наследие игр прослужило красноярцам», — рассказала генеральный секретарь федерации керлинга России Ольга Жаркова.

До начала Студенческих игр в краевой столице пройдут тестовые мероприятия на новых объектах. Первым протестировали возможности красноярских трасс и стадиона Академии биатлона российские ориентировщики. Напомним, в марте этого года в Красноярске прошел чемпионат мира по лыжному ориентированию.