Министр спорта РФ примет участие в праздновании 500 дней до Зимней универсиады-2019

Министр спорта РФ Павел Колобков примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 500 дням до старта XXIX Всемирной Зимней универсиады-2019 в Красняорске.

18 октября глава министерства торжественно откроет проект «Уроки Зимней универсиады-2019» для семиклассников Гимназии № 13 «Академ» (Академгородок, 17г). Напомним, это второй модуль образовательных мероприятий, организованных Дирекцией Студенческих игр для учащихся общеобразовательных учреждений Красноярска.

На мероприятии свыше 90 школьников смогут подробней познакомиться с видами спорта, включенными в спортивную программу Студенческих игр, а также узнают о легендах отечественного спорта и Послах Зимней универсиады-2019. На занятии министр побеседует с детьми о пользе спорта и здорового образа жизни, о развитии спортивного молодежного движения. Каждый участник урока получит памятный сувенир — тетрадь с символикой игр.

Также в этот день Павел Колобков посетит спортивные объекты Зимней универсиады-2019, где оценит ход строительства и уровень подготовки объектов. Глава Минспорта России совместно с членами правительства региона побывает на строительной площадке спортивно-тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта», посетит объекты Деревни Зимней универсиады-2019, Ледовую арену на ул. Партизана Железняка, стадион «Енисей», Центральный стадион им. Ленинского комсомола, а также спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск».

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В завершении визита Павел Колобков примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 500 дням до старта Зимней универсиады-2019, который пройдет в Фанпарке «Бобровый лог». Там же состоится запуск часов обратного отсчета до Студенческих игр.

Праздник организован Дирекцией Зимней универсиады-2019 и компанией «Норникель» — Генеральным партнером Студенческих игр.