СФУ вошёл в список сильнейших университетов по версии U-Multirank

Сибирский федеральный университет вошёл в рейтинг «Наука и Технологии» (Science & Technology Rankings) глобального рейтинга университетов U-Multirank. Он является многомерным рейтингом и позволяет проводить сравнения как на уровне университета в целом, так и на уровне конкретных предметных областей.

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Составители U-Multirank совместно с Ассоциацией европейских институтов современного инженерного образования и науки дали оценку научной деятельности 1 500 университетов из 99 стран мира. Результатом работы стал общий список (шорт-лист) из 231 вуза, а также списки лучших университетов по отраслям наук.

СФУ вошёл как в общий рейтинг «Наука и Технологии», так и в списки сильнейших университетов в сфере «Биология», «Математика» и «Химия».