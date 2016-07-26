Мировые эксперты обсуждают планы развития СФУ в рамках программы 5-100

В Сибирском федеральном университете проходит Международный совет, в рамках которого российские, международные эксперты и ученые обсуждают программу повышения конкурентоспособности вуза среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100).

Международный совет СФУ создан с целью поддержки международной деятельности университета на период до и после 2020 года. Роль Международного совета заключается в обеспечении вуза авторитетной экспертной оценкой по всем аспектам повышения международной конкурентоспособности.

По словам ректора Сибирского федерального университета Евгения Ваганова, в этом году совет собирается уже в третий раз. Основная цель заседания — мониторинг работы в рамках Проекта 5-100 и экспертиза «Дорожной карты» второго этапа на 2018–2020 годы.

«Международный совет — это специальный орган, созданный для университетов, которые попали в программу 5-100. СФУ вошел в эту программу два года назад, сразу же сформировали совет, который собирается уже в третий раз. Совет будет очень серьезно анализировать наши плюсы и минусы, давать не только рекомендации, но и серьезные пожелания. Все, что мы рассмотрели на предыдущих советах, вошло в те мероприятия, которые мы выполняли и выполняем в этом году. Многое из того, что было рекомендовано вошло в программу дальнейшего развития университета», — рассказал Евгений Ваганов.

Как и в предыдущие годы, в Международном совете принимают участие ведущие мировые эксперты и ученые из разных областей. Они планируют не только дать советы по развитию, но и перенять опыт работы СФУ.

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«Мы здесь для того, чтобы оценить прогресс университета с момента вхождения в совет, посмотреть насколько университет соответствует тем международным критериям, которые предъявляются к программе 5-100. Мы также надеемся перенять опыт у наших коллег. Для нас полезен опыт объединения несколько университетов в один. Мы надеемся применить эти мероприятия, когда вернемся домой», — отметил председатель Международного совета СФУ, профессор Университета Аризоны (США) Малкольм Хьюз.

По словам экспертов, Сибирский федеральный университет по праву включен в Программу 5-100, у вуза сегодня есть целый ряд направлений, которые необходимо развивать далеко за пределами России. Эту тему также планируют обсудить на Международном совете.