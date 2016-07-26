500 дней до Универсиады и исторический матч: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в среду.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду в Красноярске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём составит 5°C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Материалы по теме Министр спорта РФ примет участие в праздновании 500 дней до Зимней универсиады-2019

Сегодня в Красноярске отметят 500 дней до старта Зимней универсиады-2019. В 17:00 в фанпарке «Бобровый лог» начнется масштабный праздник для всех желающих. Гостей ждут выступления проекта «Театр на крыше», музыкальных групп Limebridge и «Дискотека Авария», а также стендап-шоу от резидента телепроекта StandUp на канале ТНТ Славы Комиссаренко. Добраться до места проведения можно на бесплатном автобусе, который отправится от Центрального парка, в 16:00 (со стороны улицы Горького). Вход свободный.

В Филармонии в 19:00 красноярским зрителям представят легендарный спектакль театра им. М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (12+). В постановку включены фрагменты из черновиков романа, которые, по мнению режиссера, позволяют лучше понять культовый роман и самого автора.

В 19:30 в «Арене. Север» мужская команда БК «Енисей» начнёт свой путь в дебютном сезоне европейской Лиги Чемпионов (0+). Первым соперником сибиряков станет известный испанский клуб «Мурсия». Для красноярского баскетбола этот поединок станет историческим, потому как впервые сибиряки на своём паркете примут команду из сильнейшего европейского национального чемпионата.

В The MODS bar с презентацией нового альбома «Царь горы» выступит Noize MC (12+). Начало в 20:00.