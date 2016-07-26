Абонентам Норильска и Дудинки ускорили мобильный интернет

Сотовые операторы постепенно подключают собственные сети к наземной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая была запущена в Норильске в конце сентября этого года.

Жителям северных территорий предлагают новые возможности мобильного интернета, улучшенную скорость загрузки и передачи данных, новые сервисы, которые существенно изменят качество жизни.

В связи с увеличением возможностей сети компании обновляют тарифы для частных и корпоративных клиентов в Норильске и Дудинке — в пакетные тарифные планы включают большие объемы мобильного интернета.

Долгое время обеспечить мобильной связью норильчан можно было только с помощью использования космического спутника. В этом случае действовал ряд ограничений, в том числе была зависимость от погодных условий — во время сильных метелей сигнал ухудшался. С использованием новой волоконно-оптической линии связи, которая обеспечивает стабильное соединение и позволяет абонентам пользоваться интернетом на более высоких скоростях, таких ограничений нет.

Например, с 14 октября скоростной мобильный интернет стал доступен абонентам оператора Tele2 в Норильском промышленном районе и Дудинке. Cредние скорости получения и передачи трафика в сети на севере края выросли в 2,5 раза, а также в 5,7 раза сократилось время ожидания соединения с интернетом.