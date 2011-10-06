Жители Красноярского края быстрее остальных сибиряков скупили новые смартфоны Apple

Официальные продажи новых смартфонов Apple в России стартовали 29 сентября, и за первую неделю уже более 220 абонентов Сибирского филиала «МегаФона» сменили свои старые гаджеты на iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Лидером по количеству топовых смартфонов в cибирской сети оказался Красноярский край — в регионе зарегистрировано 30% iPhone последнего поколения.

Владельцы новых гаджетов в среднем в день разговаривают по 32 минуты и скачивают по 358 Мбайт мобильного трафика. По данным «МегаФона», среднестатистический пользователь смартфона в Сибири пользуется мобильным интернетом в шесть раз меньше.

Apple iPhone остается самым популярным смартфоном в сети «МегаФон» Красноярского края среди устройств стоимостью свыше 500 долларов. На модели iPhone последнего и предпоследних поколений (8, 7 и 6s) приходится более 82% устройств этого ценового сегмента, а флагманские смартфоны Samsung, к примеру, занимают 15%.

«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших абонентов пользовались мощными и быстрыми смартфонами. Такие пользователи могут полностью оценить качество и возможности нашей сети 4G+. Максимальная скорость мобильного интернета в Красноярске в ней сейчас достигает 300 Мбит/с. Кроме того, владельцы современных смартфонов больше пользуются услугами связи и выбирают более продвинутые тарифы», — отметил директор Красноярского отделения «МегаФона» Виталий Молотков.

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