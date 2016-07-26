РУСАЛ предложил инициативы для стимулирования энергоэффективности в России

РУСАЛ предложил законодательные инициативы, призванные стимулировать энергоэффективность в России. Предложения компании были представлены на парламентских слушаниях, организованных комитетом Государственной Думы по энергетике.

Одной из приоритетных корректировок законодательства, необходимых для снятия ограничений, препятствующих развитию энергосбережения, является сокращение существующего перекрестного субсидирования. В частности, РУСАЛ предлагает освободить новые энергоемкие и энергоэффективные предприятия от оплаты избыточных и невостребованных генерирующих мощностей, а также различных видов нерыночных надбавок.

В первую очередь предлагается утвердить в Федеральном законе «Об электроэнергетике» поэтапный график, ограничивающий долю «нерыночной составляющей» в конечной цене электроэнергии. По оценкам РУСАЛа, в 2017 году объем перекрестного субсидирования составил 687 млрд рублей, а его доля в конечной цене энергорынка достигает 15-25 %.

Важным инструментом развития энергоэффективности и снижения нагрузки на потребителя должна стать рыночная технология ценозависимого снижения потребления (ЦЗСП). Она представляет собой добровольное изменение потребления электроэнергии и мощности конечными потребителями относительно их нормального профиля нагрузки в обмен на стимулирующие выплаты.

Механизм повышает надежность работы энергосистемы, предоставляя системному оператору дополнительную возможность регулирования баланса производства и потребления электроэнергии. Он является альтернативой строительству дорогостоящих генерирующих или электросетевых мощностей, необходимых для покрытия нагрузок в условиях роста потребления или вывода из эксплуатации изношенного оборудования.

РУСАЛ является одним из разработчиков и инициаторов внедрения данного механизма в России и единственной российской компанией, которая принимает участие в Программе ценозависимого снижения потребления мощности. Экономический эффект, полученный за январь-апрель 2017 года, составил 25,56 млн рублей.

«Процесс производства алюминия требует больших объемов электроэнергии, поэтому повышение энергоэффективности производства является одним из приоритетов РУСАЛа. В период с 2014-го по 2016-й год благодаря операционно-техническим и инвестиционным мероприятиям компания снизила электропотребление на 4 %», — отметил директор по работе с естественными монополиями Максим Балашов.

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РУСАЛ активно занимается разработкой и внедрением на своих предприятиях инновационных технологий, призванных повысить энергоэффективность и снизить воздействие на окружающую среду. Важной вехой 2016 года стал ввод в эксплуатацию электролизеров РА-550.

Преимуществом технологии, разработанной технической дирекцией РУСАЛа, является высокая энергоэффективность: РА-550 потребляет на 10-15 % меньше энергии по сравнению с электролизерами предыдущих поколений, около 12 кВтч/кг. Компания также проводит стендовые испытания инертного анода — технологии, практически полностью исключающей эмиссию вредных газов при производстве металла.

Важным преимуществом РУСАЛа является доступ к чистым и возобновляемым источникам энергии: более 90 % электроэнергии для алюминиевых заводов РУСАЛ получает от гидроэлектростанций и других источников безуглеродной генерации. Благодаря этому компания демонстрирует лучшие показатели в отрасли по объемам выбросов углекислого газа на тонну продукции, а также вносит вклад в экономию органического топлива в энергосистеме.