За гибель кладовщика в лифте ответит владелец здания на улице Затонской

Следователи возбудили уголовное дело в отношении собственника здания, где в сентябре погиб кладовщик. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

5 сентября вечером в Красноярске, в здании на ул. Затонская, 18 стр. 4 обрушился лифт. Травмы получил 27-летний мужчина, работавший кладовщиков в ООО «ЦСиО Теплофф». Спасти его не удалось — на следующий день он скончался в больнице.

Следователи уточнили, что мужчина складывал товар на деревянную платформу клети подъемного механизма. В момент обрушения одной ногой он стоял на земле, а второй наступил на платформу.

«В этот момент произошел обрыв троса, удерживающего металлическую клеть, которая упала на цокольный этаж складского помещения, зацепив верхней металлической балкой клети и протащив его вниз на цокольный этаж, в результате чего мужчина повис вниз головой, зацепившись ногой за верхнюю металлическую балку клети грузоподъемного механизма», — пояснили в управлении.

Уголовное дело возбудили в отношении собственника здания. Женщине предъявят обвинения по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Свою вину она не признала. Расследование уголовного дела продолжается.