«Магнит» готовится к покупке «Красного Яра»

Федеральная торговая компания «Магнит» готова купить красноярскую сеть супермаркетов «Красный Яр». Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

По информации ритейлера, группа «Магнит» определила с владельцами компании «ЕТК», являющейся держателем площадей магазинов «Красный Яр», условия ее приобретения и отправила ходатайство в ФАС России для согласования сделки.

«В случае успешного ее закрытия группа компаний „Магнит“ станет владельцем 100 % долей в уставном капитале „ЕТК“ и получит возможность открыть не менее 153 торговых точек и 3 гипермаркетов общей торговой площадью не менее 62 417 кв. м.», — говорится в сообщении компании.

Генеральный директор сети «Красный Яр» Татьяна Павловская, также возглавляющая компанию «ЕТК», подтвердила Newslab.ru эту информацию.

«Предложение о покупке „Магнитом“ компании „ЕТК“ действительно поступило, причем довольно давно, — говорит она, — однако своего согласия мы не давали — сейчас ведутся переговоры и говорить об их результате пока рано. Тем более неизвестно согласует ли ФАС эту сделку».

Также Павловская отметила, что подобные предложения от «Магнита» получили многие торговые операторы в различных регионах страны.

По состоянию на 30 июня 2017 года сеть магазинов «Магнит» насчитывала 11 114 магазинов формата «магазин у дома», 240 гипермаркетов, 190 магазинов «Магнит Семейный» и 3 300 магазинов дрогери, расположенных в 2 567 населенных пунктах Российской Федерации. В первом полугодии этого года выручка компании составила 555 млрд рублей.

Сеть «Красного Яра» состоит из 66 гастрономов, расположенных в Красноярске, Абакане, Железногорске, Лесосибирске и Сосновоборске. Информация об экономических показателях компании неизвестна.