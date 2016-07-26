Рекордный урожай зерновых стал поводом для беспокойства властей

Рекордный урожай зерновых в этом году в России создает ценовые и инфраструктурные риски на рынке. Свои опасения по этому поводу высказал президент Владимир Путин на совещании по вопросам АПК в Воронеже.

Глава государства считает, что профильным ведомствам необходимо разработать программу субсидирования ставок кредитования и субсидирования тарифов на перевозку зерна по железной дороге, чтобы было рентабельно на внутреннем и внешнем рынках вне зависимости от места его производства.

«Избыток предложения порождает снижение цены. Нам нужно об этом подумать. Есть конкретные предложения», — отметил Путин.

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По прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в этом году составит 128 млн т, пшеницы — 81,4 млн т в чистом весе. Это рекордный сбор на территории России с 1978 г. Экспортный потенциал в начавшемся сельхозгоду Минсельхоз России оценивает в 53,5 млн т, но с учетом портовых мощностей — 45 млн тонн. Экспорт зерновых по итогам сезона 2016/2017 (длится с июля по июнь) вырос заметно слабее по сравнению с урожаем — 4,6 % против 15 %. Таким образом, в России останутся рекордные переходящие остатки пшеницы.

Что касается Красноярского края, то на сегодняшний день аграрии обмолотили 763 тыс. га зерновых и зернобобовых или 74 % от плана. Получено 1 млн 834 тысяч тонн зерна, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

«Нынешняя уборочная — одна из самых сложных за всю новейшую историю края. Этот сельскохозяйственный год во многом похож на 2005, 2006, 2007, 2012 годы, когда ввиду неблагоприятных погодных условий мы собрали значительно меньше зерна, чем обычно. В августе-сентябре на земледельческой территории края количество выпавших осадков колебалось от 25 до 65 мм в сутки, что составляло 190-515 % нормы, в конце сентября в ряде территорий выпал снег, который также затормозил работы», — сообщил и.о. заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

Он также подчеркнул, что в 2017 году мощности хранения зерна в Красноярском крае составляют 3198,4 тысяч тонн единовременного хранения. С учетом объема зерна, находящегося на хранении федерального интервенционного фонда, свободные емкости хранения позволяют разместить 2 643,4 тысяч тонн зерна. Самая высокая урожайность на данный момент зафиксирована в Ужурском районе (38,5 ц/га), на втором месте Назаровский (34,4 ц/га), на третьем Шарыповский (30,5 ц/га). Четвертое место занимает Каратузский (26,5 ц/га), пятое — Большемуртинский (25,4 ц/га).