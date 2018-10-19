В Хакасии на берегу реки обнаружили грузовик с 4 трупами

В Хакасии возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин 56 и 73 лет и двух женщин 57 и 60 лет. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СУ СК по республике.

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Тела людей с признаками острого отравления окисью углерода нашли 17 октября в салоне автомобиля УАЗ на берегу реки Таштып в Аскизском районе. Также в машине обнаружили 25-литровый баллон с газом «Пропан», редуктор которого находился в положении «открыто».

По предварительным данным следователей, машина принадлежала одному из погибших мужчин. 14 октября он и его приятели приехали на берег реки на рыбалку. Что происходило в следующие дни, еще предстоит установить. Как и точную причину смерти мужчин и женщин. Пока же возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам).

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