СМИ: бывший зам Горового и экс-глава томского УМВД попал под следствие

Бывшего руководителя УМВД по Томской области Игоря Митрофанова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Информацию об этом распространили федеральные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

Частично эти сообщения подтвердила и пресс-служба томских следователей. Там рассказали, что по материалам ФСБ возбудили уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего сотрудника УМВД. Имя и должность подозреваемого официально не называются. Но СМИ уверены, что речь идет об экс-заместителе начальника ГУВД Красноярского края и бывшем главе томского УМВД 53-летнем Игоре Митрофанове, который имеет звание генерала.

По данным следователей, полицейский не организовал проверку поступившей информации о коррупции в стенах томского УМВД: «Подозреваемый с 2014 по 2016 годы, обладая информацией о совершении противоправных действий его подчиненным, не предпринял действий по организации проверки данной информации, опасаясь негативных последствий по службе. Впоследствии подчиненный сотрудник был привлечен к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления». Журналисты уверяют, что расследование связано с бывшим начальником УЭБиПК УМВД Константином Савченко, которого осудили к 7,5 годам колонии за взяточничество, — борец с коррупцией оказывал покровительство томскому предпринимателю, а тот продал ему с большой скидкой Toyota Highlander, установил на иномарку дополнительные опции, а также подарил три iPhone.

9 марта 2004 по июнь 2010 он являлся первым заместителем начальника ГУВД Красноярского края Александра Горового, начальником криминальной милиции ГУВД края. Летом 2010 года он возглавил УВД по Томской области, а 2 июня 2016 года ушел в отставку. Официальная причина — выход на пенсию по возрасту. Отец и брат Митрофанова также долгие годы служили в органах внутренних дел.

Как сообщает «Коммерсантъ», после отставки Игорь Митрофанов вернулся с семьей в свой родной город Омск. На днях его вызовут в Томск на допрос, а по его результатам изберут меру пресечения.

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