Бывшего главного бухгалтера красноярской полиции заключили под стражу

Бывшего главного бухгалтера красноярской полиции Надежду Николаеву, обвиняемую в хищении 130 млн рублей, заключили под стражу.

Такое решение сегодня, 4 июля, принял Центральный районный суд. Наручники на женщину надели прямо в зале суда.

Уголовное дело бывшего главного бухгалтера полиции длится с 2012 года. Обвиняемая меняла адвокатов, отрицала обвинения и всячески затягивала процесс. Все это время женщина находилась на свободе под подпиской о невыезде. Некоторое время она даже продолжала работать, а в апреле этого года вышла на пенсию.

Сегодня судья по ходатайству прокурора принял решение заключить Надежду Николаеву под стражу.

По версии обвинения, с января 2007 по январь 2012 года Николаева вместе со своей подчиненной искажала данные бухгалтерского учета и фальсифицировала документы. Благодаря этому она похитила более 130 млн рублей, выделенных краевым и федеральным бюджетами на выплаты полицейским из Октябрьского района Красноярска. Следователи собрали 115 томов уголовного дела, допросили более 200 свидетелей.