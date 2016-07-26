С краевыми поставщиками поделились секретами сотрудничества в атомной отрасли

19 октября в Красноярске в рамках XVI Форума предпринимательства Сибири состоялась методическая лекция «Как войти в систему закупок ГК „Росатом“ и АО „ТВЭЛ“». Эксперты поделились опытом в сфере закупок корпорации «Росатом» с реальными и потенциальными поставщиками и партнерами атомной отрасли.

Как отметил модератор мероприятия, директор департамента материально-технического обеспечения АО «ТВЭЛ» Сергей Чекулаев, ежедневно в результате проведения конкурентных процедур более 140 компаний получают заказы от «Росатома» на сумму более 2,5 млрд рублей. Всего за год предприятия атомной отрасли закупают конкурентным способом товары, работы и услуги на сумму более 620 млрд рублей.

«Система закупок для нас — это не только борьба за наиболее низкую цену. Это борьба за низкую цену при равном и высоком качестве поставляемой продукции», — уточнил спикер и добавил, что поставщики проходят процедуру строгого отбора на этапе подачи заявок, поскольку заказчику важно, чтобы поставки или работы были выполнено качественно, в срок и без нарушений действующего законодательства.

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Победителей выбирают по многочисленным критериям, а процедура включает несколько стадий: отбор заявок, оценка заявок, переторжка по решению закупочной комиссии и заключение договора. Кроме того, «Корпоративная Академия Росатома» проводит для поставщиков обучение в форме заочной программы и курсов повышения квалификации.

Что касается закупок на территории Красноярского края, то АО «ПО ЭХЗ» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») приглашает к сотрудничеству представителей бизнес-сообщества. Предприятие ведет закупочную деятельность, выполняя требования Единого отраслевого стандарта закупок корпорации.

«Инструментом повышения открытости и прозрачности закупочной деятельности являются публикации годовой программы закупок и сведений о проводимых закупках на сайтах zakupki.rosatom.ru и zakupki.gov.ru. Также информация размещается на трех электронных площадках», — уточнили представители АО «ПО ЭХЗ».

В 2017 году программа закупок зеленогорского предприятия составляет 5,5 млрд рублей, в том числе 979 млн рублей составят заказы на поставку материально-технических ресурсов и оборудования. Для сравнения: в прошлом году годовая программа закупок зеленогорского Электрохимического завода составила более 6,3 млрд рублей, но участвовали в ней лишь 18 предприятий Красноярского края.