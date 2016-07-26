>
>
Новый президент Топливной компании «ТВЭЛ» посетила ЭХЗ
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

Новый президент Топливной компании «ТВЭЛ» посетила ЭХЗ

6 октября 15:48
0

В Зеленогорске 5 октября с рабочим визитом побывала новый руководитель Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. Во время рабочей поездки она посетила Электрохимический завод.

Визит начался с посещения промышленной площадки предприятия. Президенту АО «ТВЭЛ» продемонстрировали первый модуль очистительных газовых центрифуг на базе ОГЦ-200, пущенный в опытно-промышленную эксплуатацию в 2016 году. Метод очистки межкаскадных потоков с помощью газоразделительных центрифуг до этого не использовался на предприятиях Росатома.

Новые модули со временем заменят устаревшие установки по диффузионной очистке гексафторида урана от легких примесей. Ожидаемый экономический эффект — порядка 90-100 млн рублей ежегодно. Также Наталья Никипелова посетила участок ликвидации газовых центрифуг.

«Я поздравляю вас с победой в конкурентной борьбе за право создать лучший в мире завод. Завод, который на одной площадке объединит все переделы — от получения первичного сырья до выхода высокотехнологичной товарной продукции, а именно топливных сборок (ТВС). Перед вами стоит очень непростая задача — вам необходимо освоить совершенно новые компетенции. Это огромные инвестиции, это огромный масштаб работ. Это очень большая честь, но и очень высокая ответственность, — сказала Наталья Никипелова на встрече с коллективом предприятия. — У вас есть все — уникальные компетенции, уникальная команда, уникальные люди, поэтому я уверена, что у нас с вами все получится».

10 работников ЭХЗ, показавших отличные производственные результаты, получили из рук нового руководителя награды Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Новый руководитель Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Наталья Никипелова
Открытие выставки «Творцы атомного века: Ефим Павлович Славский» в городском музейно-выставочном центре Зеленогорска

Одним из самых ярких событий в рамках визита стало открытие выставки «Творцы атомного века: Ефим Павлович Славский» в городском музейно-выставочном центре Зеленогорска. Выставка, посвященная легендарному министру среднего машиностроения Ефиму Славскому, организована историко-культурным центром Госкорпорации «Росатом». В экспозиции представлены архивные документы и фотографии, предметы, принадлежавшие лично Славскому и его семье.

«Выставка действительно эксклюзивная и об уникальном человеке. Топливная компания очень бережно относится к памяти, к своим ветеранам, потому что атомная отрасль изначально строилась на уважении к человеку труда, — отметила Наталья Никипелова, открывая выставку.

Здесь же, в музейно-выставочном центре Зеленогорска, президент АО «ТВЭЛ» встретилась с представителями городского сообщества: руководителями городских предприятий и общественных организаций, ветеранами и журналистами.

«Социальная поддержка со стороны топливной компании как минимум останется прежней. Комфортная среда — человеческая, социальная, культурная — остается нашим приоритетом, особенно в закрытых городах, — заверила участников встречи Наталья Никипелова. — Мы прекрасно понимаем, что наше предприятие — главное предприятие Зеленогорска, мы отвечаем перед жителями за судьбу этого города, за красоту, за культурную жизнь».

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать