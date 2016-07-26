Новый президент Топливной компании «ТВЭЛ» посетила ЭХЗ

В Зеленогорске 5 октября с рабочим визитом побывала новый руководитель Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. Во время рабочей поездки она посетила Электрохимический завод.

Визит начался с посещения промышленной площадки предприятия. Президенту АО «ТВЭЛ» продемонстрировали первый модуль очистительных газовых центрифуг на базе ОГЦ-200, пущенный в опытно-промышленную эксплуатацию в 2016 году. Метод очистки межкаскадных потоков с помощью газоразделительных центрифуг до этого не использовался на предприятиях Росатома.

Новые модули со временем заменят устаревшие установки по диффузионной очистке гексафторида урана от легких примесей. Ожидаемый экономический эффект — порядка 90-100 млн рублей ежегодно. Также Наталья Никипелова посетила участок ликвидации газовых центрифуг.

«Я поздравляю вас с победой в конкурентной борьбе за право создать лучший в мире завод. Завод, который на одной площадке объединит все переделы — от получения первичного сырья до выхода высокотехнологичной товарной продукции, а именно топливных сборок (ТВС). Перед вами стоит очень непростая задача — вам необходимо освоить совершенно новые компетенции. Это огромные инвестиции, это огромный масштаб работ. Это очень большая честь, но и очень высокая ответственность, — сказала Наталья Никипелова на встрече с коллективом предприятия. — У вас есть все — уникальные компетенции, уникальная команда, уникальные люди, поэтому я уверена, что у нас с вами все получится».

10 работников ЭХЗ, показавших отличные производственные результаты, получили из рук нового руководителя награды Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Одним из самых ярких событий в рамках визита стало открытие выставки «Творцы атомного века: Ефим Павлович Славский» в городском музейно-выставочном центре Зеленогорска. Выставка, посвященная легендарному министру среднего машиностроения Ефиму Славскому, организована историко-культурным центром Госкорпорации «Росатом». В экспозиции представлены архивные документы и фотографии, предметы, принадлежавшие лично Славскому и его семье.

«Выставка действительно эксклюзивная и об уникальном человеке. Топливная компания очень бережно относится к памяти, к своим ветеранам, потому что атомная отрасль изначально строилась на уважении к человеку труда, — отметила Наталья Никипелова, открывая выставку.

Здесь же, в музейно-выставочном центре Зеленогорска, президент АО «ТВЭЛ» встретилась с представителями городского сообщества: руководителями городских предприятий и общественных организаций, ветеранами и журналистами.

«Социальная поддержка со стороны топливной компании как минимум останется прежней. Комфортная среда — человеческая, социальная, культурная — остается нашим приоритетом, особенно в закрытых городах, — заверила участников встречи Наталья Никипелова. — Мы прекрасно понимаем, что наше предприятие — главное предприятие Зеленогорска, мы отвечаем перед жителями за судьбу этого города, за красоту, за культурную жизнь».