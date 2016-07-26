С остановки у красноярской БСМП убирают все павильоны

29 торговых павильонов переезжают с остановки «БСМП» на улицу 1-я Хабаровская, сообщили в пресс-службе администрации Красноярска. Напомним, павильоны на остановке возле больницы скорой медицинской помощи размещены вдоль улично-дорожной сети, которой предстоит реконструкция.
Поэтому предпринимателям предложили перевезти их на компенсационные места. Одним из них стал участок среди жилых домов по ул. 1-я Хабаровская, 3-5. Раньше там стояли старые самовольно установленные гаражи, без соответствующих документов. Администрация Октябрьского района организовала демонтаж более 20 таких объектов.
«Также с освобожденной территории вывезли мусор, образовавшийся вокруг гаражей. Сейчас на этом участке по инициативе предпринимателей выкладывается брусчатка, уже стоят 6 перевезенных с БСМП торговых павильонов. Кроме того, желание разместить свои торговые объекты на этом месте выразил и предприниматель из Железнодорожного района — сейчас идет процесс оформления документов», — рассказали в пресс-службе.
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