Депутаты предложат правительству России создать программу по обновлению речфлота

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края направят обращение в Правительство Российской Федерации по вопросу обновления пассажирского флота. Такое решение они приняли накануне на очередной сессии.

Документ представил председатель комитета по промышленности, транспорту и связи Владимир Демидов. Он напомнил, что обращение подготовлено в рамках постановления «О дальнейшем развитии водного транспорта в крае», принятого в краевом парламенте на сессии 29 июня.

В документе указано, что Енисей является важнейшей транспортной артерией. Эта река имеет важнейшее стратегическое и социально-экономическое значение для Красноярского края, а для районов Крайнего Севера зачастую является безальтернативной возможностью организации перевозки грузов и пассажиров. Так, за навигацию 2016 года в крае перевезли более 700 тысяч пассажиров и свыше 6 млн тонн грузов.

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При этом средний возраст пассажирского флота, находящегося на классификационном учете Енисейского филиала ФАУ «Российский речной регистр», составляет 28 лет, а наиболее крупных судов («Александр Матросов» и «Валерий Чкалов») — более 60 лет. Средств на приобретение новых судов в краевом бюджете нет, сказал депутат, отметив, что один только теплоход для эксплуатации на линии Красноярск — Дудинка стоит более миллиарда рублей.

«Этим постановлением мы еще раз заостряем ситуацию. На реке Енисей жизненно важным является наличие судов различной емкости и устойчивое сообщение между Красноярском и Дудинкой. Просим правительство рассмотреть возможность создания федеральной целевой программы по обновлению парка пассажирского речного флота Российской Федерации. При этом уже сейчас есть понимание исполняющего обязанности губернатора края Александра Усса, что как минимум два корабля типа „Чкалова“ должны быть на Енисее, потому что через некоторое время мы вообще можем остаться без судов такого типа», — рассказал Демидов.

По итогам обсуждения народные избранники поддержали эту инициативу.

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