На Енисее пьяный мужчина чуть не утонул во время катания на лодке

Спасатели не позволили пьяному мужчине опробовать лодочный мотор. Об этом Newslab.ru рассказали в краевом учреждении «Спасатель».

Вчера днем дежурному спасателю позвонили люди, отдыхавшие на острове Молокова и попросили принять меры к нетрезвому мужчине. Мужчина принес на берег лодку с мотором и решил «обкатать» ее — проверить работу оборудования.

«У него небольшая надувная лодка и мотор лодочный. Судя по всему, мужчина решил его опробовать, но не смог. Он несколько раз падал в воду, снова забирался в лодку. Поэтому нас и вызвали», — рассказали в учреждении.

Прибывшие спасатели обнаружили судоводителя на Абаканской протоке в районе плавучего дока. 45-летнего мужчину отбуксировали на берег и передали для оформления протокола о нарушении сотрудникам ГИМС. Стоит отметить, что за пьяное вождение лодки судоводителя могут лишить прав и оштрафовать.

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