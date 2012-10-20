В крыше норильской девятиэтажки образовалась дыра

Норильчане рассказали об повреждении крыши многоэтажного дома. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Жители северного города заметили сегодня, что в кровле дома по адресу ул. Набережная Урванцева, 45 провалилась одна из плит. На снимках видно, что на крыше образовались небольшие сугробы, снег забивается в чердачное пространство и скапливается там.

В пресс-службе администрации Норильска сообщили, что о происшествии знают давно — обрушение произошло еще в августе. «Там просто сместилась плита. Контур крыши уже закрыли, снег на голову никому не падает и вода не течет. Саму плиту планируют поставить на место к ноябрю. Этим вопросом занимается управляющая компания», — пояснили в пресс-службе.

Главные темы дня, наши статьи, а также новости, которые не попадают в эфир, теперь на Telegram-канале Newslab.ru. Подписаться на него можно по ссылке t.me/Newslablive