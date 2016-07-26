Обрушившийся мост в Минусинске восстановят за 33 миллиона рублей

В Минусинске в конце сентября начнут работы по восстановлению обрушившегося моста через протоку Енисея. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

14 марта прошлого года в Минусинске обрушились пролеты моста через протоку Енисея в Минусинске в районе ССК. В момент происшествия на объекте проводилась реконструкция, травмы получили несколько рабочих. В июне этого года дело дошло до суда.

Восстановление моста начнется уже в конце сентября. Документацию о закупке у единственного поставщика разместило на портале «Дорожное ремонтно-строительное управление № 10». Выполнять работы будет ООО «Мостремстрой». За 33 млн рублей строителям предстоит возвести две опоры моста и восстановить упавший пролет. Завершить работы планируется в следующем году — к 28 августа.