«За миллион сдали квартиру в ломбард»: серийные мошенники пошли под суд

Двух жителей Красноярского края отправили под суд за убийство и мошенничество с квартирами. Об этом сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

34-летнего красноярца и его 32-летнего товарища обвиняют в том, что в течение 2015 года они лишили квартир четырех жителей Красноярска. Как пояснили в управлении, документы о праве собственности на одну из этих квартир мужчины отнесли в ломбард, где им заплатили миллион рублей.

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Кроме этого, молодым людям предъявили обвинения в краже, лишении людей свободы, а также убийстве. Все эти преступления они совершали в составе организованной группы, в которой, по данным сотрудников прокуратуры, состояло около 8 человек.

В суде один из мужчин будет отвечать за 15 преступлений, второму сумели предъявить обвинения по 14 эпизодам. Дело еще одного их товарища уже отправили в суд — ему предъявили обвинения в 18 преступлениях.

Рассматривать дело будет Березовский районный суд Красноярского края. С делами остальных участников преступной группы еще работают следователи.

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