В крае стали чаще сажать за наркотики, изнасилования и бандитизм

За последние 10 лет в Красноярском крае число заключенных, отбывающих наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось почти вдвое — на 94,6 %. В результате их доля в общем объеме осужденных составила 28,8 % (против 11,5 % в 2007 году). Об этом Newslab.ru рассказали в региональном ГУФСИН России.

Материалы по теме В 10 раз выросло количество заслуживших отпуск осужденных

Также в крае выросло количество оказавшихся за решеткой за преступления сексуального характера и бандитизм — на 25,3 % и 27,1 % соответственно.

А вот по остальным статьям произошло заметное снижение. Сильнее всего (на 60 %) сократилось число заключенных, осужденных за кражу. Далее идут вымогательство (59,4 %) и грабеж (58,1 %).

Отметим, что двукратный рост числа оказавшихся в местах лишения свободы за наркотики отмечается и в целом по России. А вот число насильников, пребывающих в местах лишения свободы, по стране снизилось. Причем больше чем в два раза.