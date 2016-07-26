Девушка и бездомный набрали в кредит золото по паспорту умершего жителя Красноярского края

Канские полицейские выявили второй эпизод преступной деятельности ранее судимого 69-летнего бомжа и 26-летней девушки, которые нашли чужой паспорт и использовали его для обогащения.

Задержали мошенников в сентябре этого года. Воспользовавшись внешним сходством 69-летнего мужчины с владельцем документа, они получили потребительский кредит в размере 70 тысяч рублей. Накануне полицейские установили еще один факт мошенничества — злоумышленники оформили в ювелирном магазине займ на сумму около 25 тыс. рублей для приобретения золотых изделий.

Как ранее сообщалось, паспорт принадлежит мужчине, который умер более 9 лет назад. При каких обстоятельствах он был утерян, полицейские все еще не установили.

В настоящее время злоумышленников продолжают проверять на причастность к другим преступлениям, против них возбуждено уже два уголовных дела.

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