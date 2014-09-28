Молодая мошенница и пожилой бомж оформили кредит по паспорту умершего 9 лет назад мужчины

В Канске полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с кредитом по подложному документу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что из банка пришли уведомления о просрочке платежей по ссуде, оформленной на умершего 9 лет назад отца. Как оказалось, в июне этого года по паспорту мужчины кто-то получил потребительский кредит — более 70 тысяч рублей.

Через некоторое время сыщики задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 69-летний мужчина и 26-летняя женщина. Как стало известно Newslab.ru, молодая женщина приютила пожилого мужчину, которому негде было жить. Он помогал ей по хозяйству, а через некоторое время она попросила его помочь совершить преступление.

«Как стало известно стражам порядка, задержанные нашли утерянный паспорт. Они воспользовавшись внешним сходством 69-летнего мужчины с владельцем документа, оформили в банке заем, а полученными деньгами распорядились в личных целях. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых паспорт и пенсионное удостоверение, принадлежащие отцу заявительницы», — пояснили в полиции.

При каких обстоятельствах был утерян паспорт умершего мужчины, полицейским еще предстоит установить. Злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы.