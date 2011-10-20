На Ванкорском месторождении добыта 150-милионная тонна нефти

ООО «РН-Ванкор» добыло 150-милионную тонну нефти на одном из крупнейших нефтегазовых активов НК «Роснефть» — Ванкорском нефтегазоконденсатном месторождении, которое было введено в промышленную эксплуатацию в августе 2009 года.

По словам генерального директора ООО «РН-Ванкор» Владимира Чернова, в подготовке и запуске Ванкора принимали участие ведущие институты и строительные компании страны.

«За последние 20 лет — это самое крупное из открытых и введенных в эксплуатацию месторождений в России. Проект состоялся, и сегодня успешно эксплуатируется с хорошими технико-экономическими показателями, — подчеркнул Владимир Чернов.

В настоящее время добычу нефти обеспечивают 468 скважин. Подготовка нефти до товарного качества ведется на уникальных по своим характеристикам объектах, таких как центральный пункт сбора (ЦПС) мощностью 25 млн тонн нефти в год, установка предварительного сброса воды (УПСВ-Юг) мощностью более 15 млн тонн нефти в год. В стадии опытно-промышленной эксплуатации находится еще один комплекс — УПСВ-Север. Транспортировка нефти осуществляется по собственному магистральному нефтепроводу Ванкор — Пурпе протяженностью 556 км.

На Ванкоре сконцентрированы передовые технологические и инженерные решения, обеспечивающие высокие показатели добычи и одновременно — экологическую безопасность и сохранность окружающей среды. В ООО «РН-Ванкор» внедрена и успешно действует Интегрированная система менеджмента промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, подтвержденная международным органом по сертификации BSI. В 2011 году предприятие впервые было удостоено звания «Лидер природоохранной деятельности в России», и с тех пор ежегодно подтверждает этот статус.

Газовая программа Ванкора также уникальна для российской нефтегазовой отрасли, отмечают в компании. Она включает в себя все способы полезного применения попутного нефтяного газа, благодаря чему уровень использования ПНГ превышает 95 %. Объемы сдачи подготовленного товарного газа в Единую систему газоснабжения страны на Ванкоре составляет 5,6 млрд куб. м. в год. Кроме того, газ является топливом для Ванкорской газотурбинной электростанции, а также используется для поддержания пластового давления.

На базе Ванкорского месторождения создан Ванкорский кластер, включающий в себя также Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения, расположенные на территории Туруханского района и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

«Газовое будущее Ванкора в ближайшей перспективе — это подключение к ванкорским газовым объектам новых месторождений — Сузунского, Тагульского и Лодочного, — говорит начальник управления подготовки и компримирования газа ООО „РН-Ванкор“ Егор Гоборов. — С помощью системы подготовки газа на Ванкоре мы будем собирать газ с этих месторождений, который после необходимой подготовки будет отправляться в Единую систему газопроводов страны».

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ООО «РН-Ванкор» ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на севере Красноярского края. Предприятие является оператором по освоению новых месторождений Ванкорского кластера: Сузунского, Тагульского и Лодочного, находящихся в непосредственной близости от Ванкорского месторождения. «РН-Ванкор» также ведет геологоразведочные работы на 25 лицензионных участках в Красноярском крае и в Ямало-Ненецком автономном округе.

В октябре 2016 года «Роснефть» завершила формирование международного энергетического хаба на базе АО «Ванкорнефть». В который вошел консорциум индийских инвесторов (Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited, Bharat PetroResources Limited, а также ONGC Videsh Limited). При этом «Роснефть» сохраняет за собой 50,1 % акций АО «Ванкорнефть». В апреле прошлого года создана компания-оператор «РН-Ванкор» (до этого оператором было АО "Ванкорнефть), который контролирует общую инфраструктуру Ванкорского кластера и позволяет повысить эффективность и прозрачность управления проектом.

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