«РН-Ванкор» доставит 357 тыс тонн грузов на месторождения Ванкорского кластера

РН-Ванкор, дочернее общество НК «Роснефть», проводит навигационную кампанию по доставке грузов на Ванкорское, Сузунское месторождения и перевалочную базу «Прилуки». По притоку Енисея — реке Большая Хета будет доставлено более 357 тыс тонн грузов для месторождений Ванкорского кластера.

К навигационной кампании привлечено более 100 единиц флота региональных грузоперевозчиков. В течение двух недель — периода высокой воды суда должны успеть доставить грузы до Ванкорского месторождения, удаленного от устья реки Большая Хета на 427 км. На баржах доставляются металлоконструкции, трубная, кабельная и химическая продукция, строительные материалы и оборудование для возведения объектов на Тагульском и Лодочном месторождениях

Экспедиционный завоз караваном судов — экономически наиболее эффективный способ доставки крупных партий грузов в район Ванкорской группы месторождений. В ходе речных перевозок удается уменьшить количество промежуточных погрузочно-разгрузочных операций и сократить сроки доставки.

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Накануне навигационный кампании на объектах РН-Ванкор были проведены мероприятия по подготовке к работе в паводковый и навигационный периоды — осуществлена ревизия причалов и водопропускных каналов для талых вод, проведены берегоукрепительные работы, подготовлены складские площади, а также проведены экологические мероприятия.

ООО «РН-Ванкор», дочернее общество НК «Роснефть», является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера — Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного, расположенных на севере Красноярского края. «РН-Ванкор» также ведет геологоразведочные работы на 26 лицензионных участках в Красноярском крае и в Ямало-Ненецком автономном округе.