Новосибирский экс-губернатор получил условный срок за превышение полномочий

20 октября в Центральном районном суде Новосибирска завершилось оглашение приговора 57-летнему экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко. Как сообщает ТАСС, его судили за превышение должностных полномочий при продаже участка земли в центре Новосибирска по заниженной стоимости. В итоге суд вынес обвинительный приговор.

«Признать Юрченко виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года... Назначенное Юрченко наказание считать условным с испытательным сроком 3 года», — цитируют журналисты судью Аллу Веселых.

Гособвинитель просил суд приговорить Юрченко к 4 годам колонии и взыскать с него 14 млн рублей недополученного дохода.

Бывшего губернатора Новосибирской области отправили в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия (регионом он руководил с 22 сентября 2010 года). По версии обвинения, в 2010 году Юрченко, будучи первым замгубернатора, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании «Газтранском», 100 % акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко дал указания продать эти объекты фирме «Тактика» за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40,4 млн рублей. По оценке следствия, в результате компания «Газтранском» недополучила 17,7 млн рублей, бюджету Новосибирской области причинен ущерб в размере 4,3 млн рублей. Выступая в прениях, прокурор снизил сумму ущерба по делу до чуть более 14 млн рублей в связи с переоценкой стоимости участка. Юрченко вину не признал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже принимало руководство области без его участия. Отметим, регион тогда возглавлял Виктор Толоконский, который позже стал губернатором Красноярского края.

«Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года, оно содержит больше 100 томов. За 1,5 года было проведено около 120 судебных заседаний, допрошено более 50 свидетелей. Показания в суде дал и Толоконский, заявивший, что считает решение об отмене аукциона ошибочным, но не видит в этом личной заинтересованности Юрченко», — уточняет ТАСС.

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