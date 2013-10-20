Роспотребнадзор продлил запрет на продажу «боярышника»

Еще полгода «боярышник» не появится на прилавках российских магазинов. Соответствующее постановление Главного санитарного врача России утвердил накануне Минюст.

Спиртосодержащие жидкости, употребляемые в качестве аналога алкогольной продукции, изъяли из свободной продажи в декабре 2016 года после массового отравления в Иркутской области. Позднее Минздрав ограничил объем тары, в которой подают настойки — самые крепкие (50% спирта и больше) теперь разрешено разливать в бутылки объемом 25 мл. Кроме этого врачи предлагали выдавать не более двух флаконов в одни руки, но эту норму не приняли.

В октябре Роспотребнадзор предложил продлить запрет еще на полгода. Накануне это предложение утвердил Минюст России. Причем, кроме спиртосодержащей непищевой продукции в список запрещенных попали пищевые добавки с алкоголем и ароматизаторы.

«Ограничительные меры поддержаны представителями общественных организаций, производителями парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, торговыми сетями, а также гражданами», — отметили в Роспотребнадзоре.

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При этом в надзорном ведомстве отметили пользу введенного раньше запрета. В декабре 2016 года «боярышник» находили на каждом четвертом проверенном магазине, а к сентябрю 2017 года его находили лишь в каждом сороковом объекте.

Благодаря этому количество случаев отравления алкоголем снизилось на 25 %.

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