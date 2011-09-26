«Боярышник» снова будут продавать без ограничений

Содержащие спирт лекарства разрешили продавать без ограничений. Как сообщили «Известия», Минюст накануне зарегистрировал приказ Минздрава, регламентирующий правила отпуска лекарственных препаратов.

Врачи планировали закрепить норму по выдаче спиртосодержащих лекарств в одни руки — не более двух флаконов. Однако в окончательный вариант приказа это предложение не вошло. «Эксперты связывают отказ от ограничений с тем, что спиртосодержащие лекарства и так не пользуются популярностью у населения: продажи только за последний год упали на 12%», — пояснили в издании.

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Напомним, в конце декабря прошлого года, после массового отравления «боярышником» в Иркутской области, предложили отпускать все спиртосодержащие препараты только по рецептам. В список «запрещенных» вошли корвалол, йод и «зеленка».

Кроме этого, Минздрав ограничил объем тары настоек. Теперь разрешено продавать настойки, содержащие более 50 % спирта, в таре 25 мл. В бутылки 50 мл разрешено разливать препараты, содержащие 30-50 % спирта. Тара 100 мл разрешена лишь для лекарственных средств, содержащих в своем составе менее 30 % спирта.