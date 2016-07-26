На турнире по вольной борьбе в Красноярске откроется выставка о жизни и карьере Бувайсара Сайтиева

В Красноярске на международном турнире по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева будет работать выставка, посвященная именитому спортсмену.

Выставочный зал разместится в холле второго этажа крытого манежа «Футбол-Арена «Енисей» (мкрн Зеленая Роща, ул. Новгородская, 5, стр. 7). На выставке будут представлены фотографии детства Бувайсара Сайтиева, его первых тренеров, семейные фотографии, моменты соревнований и триумфа, а также хронология проведенных юношеских турниров на призы прославленного спортсмена.

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Напомним, 28-29 октября в Красноярске пройдет традиционный, 13-й по счету, международный юношеский турнир на призы заслуженного мастера спорта, трехкратного чемпиона Олимпийских игр, Почетного гражданина города Красноярска Бувайсара Сайтиева.

Ожидается, что в турнире примут участие около 300 лучших спортсменов 2002-2004 г. р., представляющих команды городов и регионов Российской Федерации, а также иностранных государств.

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