В Красноярске на ярмарке книжной культуры школьники устроят научные бои

В Красноярске на площадке XI Красноярской ярмарки книжной культуры пройдет шоу «Научные бои/13+ КРЯКК». За 7 минут красноярские школьники расскажут о науке в формате stand-up science; без презентаций и слайдов, пользуясь только ораторским мастерством и реквизитом.

«Подготовка и работа с участниками была плодотворной и скрупулезной: участники присылали свои заявки и короткие презентационные видеоролики. Организаторы отобрали десять самых креативных ребят и теперь усердно готовят их к выступлению. На сцену КРЯКК выйдут только пятеро самых талантливых красноярских школьников. Тематику выступлений ребята выбирают сами — она не ограничена, главный критерий — научность», — рассказали организаторы состязаний.

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Готовить участников будут специально приглашенные специалисты: ораторскому мастерству и умению подать себя ребят будет обучать бизнес-тренер Владимир Данкин, как вести себя на сцене и заряжать зрителя расскажет Александр Ботенков из Политехнического музея, он же выступит в роли ведущего в финальном бое. Часть обучения будет проходить онлайн, часть заданий ребята будут выполнять дома самостоятельно. За новостями «Научных боёв» можно следить в группе проекта во «Вконтакте».

Организаторы шоу «Научные бои/13+ КРЯКК»: Политехнический музей, АНО «Информационный центр атомной отрасли», медиа-мастерская «ТВОРИ — ГОРА». Организатор XI Красноярской ярмарки книжной культуры — фонд Михаила Прохорова.

«Научные бои/13+КРЯКК» пройдут 4 ноября в 14:00 на площадке XI Красноярской ярмарки книжной культуры в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).