«Звуковые ландшафты» Петра Айду покажут в параллельной программе КРЯККа

С 2 по 6 ноября в Красноярске пройдёт XI Красноярская ярмарка книжной культуры. Организатор события — Фонд Михаила Прохорова в партнёрстве с правительством Красноярского края, администрацией города Красноярска. Тема КРЯКК-2017 — «Наука и культура».

В рамках параллельной программы московский театр «Школа драматического искусства» представит акустический перформанс «Звуковые ландшафты». Его автор Петр Айду определяет свое произведение как «звукопись» или «акустический театр». Множество шумовых аппаратов, музыкальных инструментов и различных звуковых объектов создадут «звуковые картины» необычной симфонии-мистерии в 4-х частях.

Постановка получила премию «Золотая Маска» в номинации «Лучший спектакль-эксперимент» (2016 год). «Звуковые ландшафты» будут исполнены на аппаратах, предназначенных для шумового оформления в театре, кино. Их живой звук широко использовался до граммофонной, магнитной и других видов записи. После этого они были совершенно забыты — за ненадобностью эти инструменты либо остались единичными экземплярами в театральных музеях, либо вовсе исчезли.

В 2012 году Музыкальная лаборатория Петра Айду в рамках экспозиционного проекта «РеКонструкция Шума» (при поддержке Политехнического музея) реконструировала значительную часть аппаратов, другие были специально созданы для этого проекта. Оригинальные приборы всегда оставались за сценой. В «Звуковых ландшафтах» напротив, они служат не реквизитом или подсобной техникой, а музыкальными инструментами, способными создавать самобытные звуковые картины.

При всей абстрактности возникающего шумового полотна, отдельные звуки и «аккорды» превращаются в хорошо узнаваемые щебет птиц, шум моря или звук идущего поезда.

«Петр Айду и его команда, обращаясь к старинным технологиям, на деле создают новый тип театра, где звуки не служат дополнительной иллюстрацией к тексту и визуальному ряду, а обращаются непосредственно к образной памяти зрителя, который создает в своем воображении собственный спектакль», — отмечает интернет-издание «Театрал-online».

Петр Айду — пианист и композитор, автор и участник множества культурных инициатив и проектов, так или иначе находящихся в сфере музыки и звука. Среди них можно выделить возрождение Персимфанса — первого в мире симфонического оркестра без дирижера, появившегося в Москве в 1922 году и прервавшего свою деятельность в начале 30-х. Петр Айду спасает от уничтожения раритетные исторические рояли в рамках проекта «Приют роялей», преподает в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского клавесин и камерный ансамбль.

Услышать «Звуковые ландшафты» можно будет в Красноярском государственном театре оперы и балета 3 ноября.

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